Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

La filiale australienne de l'assureur Zurich Insurance a annoncé mardi avoir conclu un accord ...
Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

La filiale australienne de l'assureur Zurich Insurance a annoncé mardi avoir conclu un accord pour acquérir son concurrent ClearView Wealth par le biais d'un plan d'arrangement.

Si la transaction est mise en oeuvre, les actionnaires de ClearView recevront une contrepartie en espèces de 0,65 dollar australien (0,36 franc) par action, ce qui représente une valeur des capitaux propres pour ClearView d'environ 415 millions de dollars australiens (227 millions de francs).

L'acquisition proposée a reçu la recommandation unanime des administrateurs de ClearView, est-il précisé dans un communiqué publié par Zurich. ClearView, société cotée à l'ASX, est la société mère de ClearView Life Assurance, un assureur-vie australien. Au 30 juin 2025, le groupe affichait un encours de primes de 413 millions de dollars australiens.

Le rachat proposé est soumis aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de ClearView et des tribunaux. Il devrait être mis en oeuvre aux alentours du troisième trimestre 2026, précise Zurich.

/ATS
 

