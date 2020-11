Zur Rose, Allianz Care, CSS et Visana lancent une plateforme numérique dont l'objectif est d'améliorer la qualité du traitement et de rendre les processus plus efficaces, selon un communiqué paru vendredi.

Une plateforme qui sera ouverte à tous les acteurs de la santé, soit les assureurs, les médecins, les hôpitaux, les pharmacies et autres prestataires. Le financement de démarrage sera assuré par les quatre partenaires, explique le communiqué.

En un seul clic les patients auront accès à des services de santé personnalisés et dont la qualité sera contrôlée. Ils seront disponibles 24 heures sur 24 par le biais d'une application pour smartphone.

Les patients pourront rapidement et facilement clarifier des questions générales de santé, utiliser un contrôle numérique des symptômes pour un premier diagnostic en cas de maladie, faire appel à une assistance médicale, prendre des rendez-vous chez le médecin, commander des médicaments ou accéder à d'autres services.

CSS et Visana proposeront chacun à leurs assurés l'utilisation de la plateforme en plus de leurs solutions d'assurance. Mais elle sera également ouverte à toutes les autres caisses-maladie.

Les prestataires de services se verront offrir une possibilité d'interaction numérique avec leurs patients et les autres acteurs pour leur traitement.

Les offres initiales de la plateforme sont prévues pour le deuxième trimestre 2021.

/ATS