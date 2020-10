Zoug introduit l'obligation de porter le masque dans les commerces

Zoug devient le dixième canton et le premier de Suisse centrale à introduire l'obligation de porter le masque dans les commerces et pour le personnel des restaurants. Ses autorités réagissent ainsi à une forte hausse du nombre de cas positifs au coronavirus.

Le ministre zougois de la santé Martin Pfister (PDC) l'avait laissé entendre mardi lors de la visite du conseiller fédéral Alain Berset: des mesures plus strictes devaient être prises pour freiner la progression du Covid-19. En décidant mercredi de serrer la vis en matière de port du masque, Zoug rejoint les six cantons romands ainsi que Zurich, Bâle-Ville et Soleure.

La récente accélération dans les infections place désormais le canton de Zoug à proximité des 60 cas par centaine de milliers d'habitants au cours des deux dernières semaines. Franchir cette limite en ferait un 'pays à risque' selon la définition de la Confédération.

En vigueur dès samedi jusqu'au 30 novembre au moins, le port du masque dans les commerces et pour le personnel des restaurants zougois doit permettre de réduire le nombre d'infections non tracées, souligne Martin Pfister dans le communiqué diffusé par l'exécutif. Ces derniers jours, leur part a atteint la moitié des nouveaux cas.

Dans les magasins, les attroupements de personnes constituent un danger d'infection réel. Il en va de même du personnel des restaurants pour leur clientèle, invoque l'exécutif cantonal. Et de rappeler qu'il est scientifiquement prouvé que le port du masque permet de freiner la progression de la pandémie. Selon de récentes études, le masque protège, même partiellement, ceux qui le portent.

/ATS