Zone euro: l'inflation remonte légèrement en août, à 2,1% sur un an

L'inflation a très légèrement augmenté en août dans la zone euro, à 2,1% sur un an, contre 2,0% en juillet, remontant juste au-dessus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), a annoncé Eurostat mardi.

Cette évolution, au-dessus des prévisions des analystes interrogés par Bloomberg (qui tablaient sur un maintien à 2%), s'explique principalement par un ralentissement de la baisse des prix de l'énergie. Ceux ci sont en repli de 1,9% en août sur un an, contre un recul de 2,4% le mois précédent.

Les prix de l'limentation ont progressé un peu moins (3,2% contre 3,3% en juillet), tout comme ceux des services (-0,1 point à 3,1%). Les prix des biens industriels sont de leur côté stables à +0,8%.

L'inflation sous-jacente -corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation-, qui fait référence pour les experts, est restée quant à elle stable à 2,3% en glissement annuel dans les 20 pays partageant la monnaie unique.

Ces chiffres pourraient modérer les attentes d'un nouvel assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), engagée depuis juin 2024 dans un mouvement de baisse des taux d'intérêt pour relancer la croissance économique, et dont la prochaine décision est attendue le 11 septembre.

La BCE avait maintenu ses taux d'intérêt inchangés en juillet après une longue série de baisses, afin de prendre le temps d'évaluer les répercussions du conflit commercial avec Washington. Entre temps, l'UE et les Etats-Unis se sont mis d'accord sur une surtaxe de 15% sur les importations européennes.

Au sein de la zone euro, l'inflation s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

