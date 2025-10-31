Zone euro: l'inflation ralentit en octobre à 2,1% sur un an

L'inflation a très légèrement ralenti en octobre dans la zone euro, en ligne avec l'objectif ...
Photo: KEYSTONE/AP/Jose Luis Magana

L'inflation a très légèrement ralenti en octobre dans la zone euro, en ligne avec l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE).

La hausse des prix est ressortie à 2,1% sur un an, contre 2,2% en septembre, selon un communiqué d'Eurostat publié vendredi. Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur un ralentissement de l'inflation à ce niveau.

L'inflation sous-jacente - corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation -, qui fait référence pour les experts, est elle restée stable à 2,4%.

Au sein de la zone euro, l'inflation s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Perspectives incertaines

Elle était redescendue en juin à 2% sur un an, le niveau auquel la Banque centrale européenne cherche à la contenir.

Lors d'une réunion jeudi, la BCE a ainsi de nouveau maintenu son principal taux directeur à 2%, soulignant que le cap monétaire changerait lorsque cela s'avèrera nécessaire.

Sa présidente Christine Lagarde a toutefois souligné que les perspectives de l'inflation étaient très 'incertaines' à moyen terme.

Et de citer 'l'environnement commercial mondial, toujours volatil', qui pourrait, selon elle, de nouveau perturber les chaînes d'approvisionnement, freiner les exportations et peser sur la consommation ainsi que sur l'investissement.

/ATS
 

