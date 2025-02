Zone euro: l'inflation poursuit sa hausse en janvier, à 2,5%

L'inflation a encore légèrement accéléré en janvier dans la zone euro, à 2,5% sur un an, en hausse pour le quatrième mois consécutif à cause d'une augmentation des tarifs de l'énergie, a annoncé Eurostat lundi.

En décembre, la hausse des prix à la consommation avait atteint 2,4%. Les analystes de Factset s'attendaient en moyenne à une stabilité de l'indicateur lors du premier mois de l'année 2025. L'inflation était tombée en septembre à son niveau le plus bas en trois ans et demi, à 1,7% en glissement annuel, mais est repassée depuis octobre au-dessus de la cible de 2% visée par la Banque centrale européenne (BCE).

Cependant, l'inflation sous-jacente - corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation -, qui fait référence pour les experts, est stable en janvier à 2,7% sur un an, un niveau inchangé depuis septembre et conforme aux attentes des analystes de Factset. Globalement, la hausse des prix dans les 20 pays partageant la monnaie unique s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des tarifs de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Nouvelle baisse de taux prévue

Cette tendance a permis à la BCE de baisser ses taux d'intérêt à cinq reprises depuis juin, alors que ce n'est plus tant l'inflation, mais plutôt la croissance qui inquiète en Europe. L'institution monétaire s'attend à ce que l'inflation revienne durablement à 2% dès cette année. Le continent s'est enlisé depuis deux ans dans la stagnation économique. La croissance a été nulle au dernier trimestre 2024 et les perspectives sont moroses pour 2025, avec une panne de l'Allemagne et de la France, les deux principales économies de l'Union européenne.

La BCE a baissé ses taux d'intérêt et ouvert la porte à d'autres gestes en ce sens jeudi, alors que les menaces de droits de douane contre l'Europe du président américain Donald Trump augmentent les risques pour l'activité économique. Le taux de dépôt, qui fait référence, a reculé de 0,25 point de pourcentage, à 2,75%. Les taux ont reculé au total de 1,25 point de pourcentage depuis leur pic atteint en septembre 2023.

Et le repli n'est pas achevé. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a clairement signifié que les responsables de la banque centrale voulaient continuer sur cette voie. Dans le détail, la hausse de l'inflation en janvier résulte essentiellement d'une progression de 1,8% sur un an des tarifs de l'énergie, alors qu'ils avaient progressé de seulement 0,1% en décembre.

L'inflation sectorielle dans les services s'est légèrement ralentie à 3,9% (-0,1 point). Même tendance pour les prix alimentaires (y compris alcool et tabac) en hausse de 2,3%, après 2,6% en décembre, tandis que l'augmentation des tarifs des biens industriels est restée stable à 0,5%.

/ATS