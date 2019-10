Yverdon accueille une entreprise indienne de la pharma

Y-Parc à Yverdon accueille une nouvelle entreprise, avec l'inauguration du siège européen d'ACG Inspection, entité du groupe pharmaceutique indien ACG. Elle doit occuper à terme quelque 50 employés, pour un investissement de 5 millions de francs après trois ans.

'L'objectif est de créer un centre d'excellence pour la vente, les services, la recherche et le développement (R&D), en employant notamment des ingénieurs qualifiés et en profitant de la proximité de plusieurs sociétés pharmaceutiques et des hautes écoles dans la région', a déclaré mardi à AWP François Bangerter, responsable des ventes pour l'Europe de la société, en marge de l'inauguration faite en présence notamment du conseiller d'Etat vaudois Philippe Leuba.

ACG Inspection s'occupe en particulier de la traçabilité des produits pharmaceutiques, avec des nouvelles technologies permettant aux fabricants de respecter la réglementation en matière de contrefaçons. A moyen terme, la blockchain doit permettre de soutenir ces efforts de sécurisation. Le contrôle des emballages et la vérification des capuchons sur les flacons figurent aussi dans les axes de développement.

Pour Y-Parc, cette arrivée représente un 'renforcement de son secteur des sciences de la vie', souligne un communiqué. Le parc yverdonnois héberge quelque 170 entreprises, représentant 1580 emplois. Le parc se félicite d'avoir été choisi après une analyse d'ACG de plusieurs sites potentiels concurrents, à l'étranger et en Suisse.

A l'échelle vaudoise, la 'Health Valley' (vallée de la santé) compte près de 400 sociétés et un total de 20'000 emplois. Parmi les critères, outre la main-d'oeuvre qualifiée, la fiscalité et la situation géographique ont joué un rôle, a précisé François Bangerter.

ACG Inspection est une des quatre unités du groupe ACG, basé à Mumbai, qui emploie quelque 5000 personnes dans le monde. Le groupe est spécialisé dans la fabrication et la conception de solutions de conditionnement pour l'industrie pharmaceutique (capsules par exemple). En 2017, son chiffre d'affaires a atteint 420 millions de francs.

/ATS