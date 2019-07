Yoox Net-a-porter inaugure la vente en ligne de haute-joaillerie

La plateforme de vente en ligne d'articles de luxe Yoox Net-a-porter, propriété de Richemont, va lancer en juillet 'Extremely Important People (EIP) Privé', une offre numérique de pièces de haute-joaillerie.

Un élargissement aux montres et à l'horlogerie masculines est prévue d'ici la fin de l'année.

La plateforme EIP Privé rassemble, dans un premier temps, les maisons traditionnellement hors-ligne Bayco, Boehmer et Bassenge et Giampiero Bodino ainsi que les Suisses Piaget, Boghossian et Nadia Morgenthaler, a dévoilé Yoox Net-a-porter dans un communiqué.

L'objectif de la filiale de Richemont est 'd'apporter l'expérience du salon de bijouterie privé au monde numérique'. Pour ce faire, la plateforme n'est accessible que sur invitation et propose des collections exclusives et personnalisées pour chaque client.

En parallèle, une équipe d'acheteurs personnels seront à disposition pour offrir un service 'essayez avant d'acheter' où que soit le client dans le monde. Les livraisons seront assurées dans plus de 170 pays.

/ATS