Xi appelle à l'union face au « protectionnisme » américain

Le président chinois Xi Jinping a dit à son homologue brésilien Lula, lors d'un entretien téléphonique ...
Xi appelle à l'union face au « protectionnisme » américain

Xi appelle à l'union face au

Photo: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL/TINGSHU WANG / POOL

Le président chinois Xi Jinping a dit à son homologue brésilien Lula, lors d'un entretien téléphonique, que 'tous les pays devraient s'unir et s'opposer fermement à l'unilatéralisme et au protectionnisme', a rapporté mardi un média d'Etat chinois.

Ces derniers mois, Xi Jinping et Lula ont cherché à présenter leurs pays comme de fervents défenseurs du multilatéralisme, en contraste avec la politique commerciale agressive de Donald Trump. Les déclarations de M.Xi mardi, rapportées par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, sont des références claires aux droits de douane américains.

Le président chinois a expliqué que son pays allait 'travailler avec le Brésil pour montrer l'exemple de l'unité et de l'autonomie parmi les principaux pays du Sud', afin de 'construire ensemble un monde plus juste et une planète plus durable', de même source.

Dans un communiqué, la présidence brésilienne a indiqué que l'entretien téléphonique avait duré environ une heure, pendant laquelle MM. Lula et Xi ont abordé divers sujets, dont la guerre en Ukraine et la lutte contre le changement climatique.

'Les deux hommes se sont accordés sur le rôle du G20 et des BRICS dans la défense du multilatéralisme', précise le document.

Les deux dirigeants se sont également 'engagés à élargir le champ de la coopération dans des secteurs tels que la santé, le pétrole et le gaz, l'économie numérique et les satellites'.

Cet appel téléphonique fait suite à l'annonce par Lula la semaine dernière de son intention de s'entretenir avec ses homologues chinois et indien, afin d'envisager une réponse coordonnée aux surtaxes américaines.

/ATS
 

Actualités suivantes

Netflix: contrat plus limité signé avec le prince Harry et Meghan

Netflix: contrat plus limité signé avec le prince Harry et Meghan

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 22:11

Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or

Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 20:11

Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 16:43

Salt déménage son siège de Renens à Prilly

Salt déménage son siège de Renens à Prilly

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 12:35

Articles les plus lus

Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 11:55

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par Israël

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par Israël

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 12:23

Salt déménage son siège de Renens à Prilly

Salt déménage son siège de Renens à Prilly

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 12:35

Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

Les provisions des banques européennes pour impayés au sommet

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 16:43

Migros: du colporteur au géant orange en un siècle

Migros: du colporteur au géant orange en un siècle

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 11:41

Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Tesla veut fournir de l'électricité aux Britanniques

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 11:55

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par Israël

Gaza: funérailles des cinq employés d'Al Jazeera tués par Israël

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 12:23

Nvidia et AMD verseront une redevance à Washington

Nvidia et AMD verseront une redevance à Washington

Économie    Actualisé le 11.08.2025 - 16:39