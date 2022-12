Winbiz remonte la pente après une cyberattaque

L'éditeur de logiciels de gestion d'entreprises Winbiz, victime indirecte d'une cyberattaque il y a un peu plus d'un mois, a affirmé être 'en très bonne voie' pour revenir à un fonctionnement normal.

La majorité des entreprises clientes ont de nouveau accès aux services informatiques de l'entreprise romande.

'Sur l'ensemble des entreprises touchées et contactées pour se réinscrire, 86% des accès sont actuellement réinscrits et fonctionnent à satisfaction', a indiqué Winbiz vendredi dans un communiqué.

Victime d'une cyberattaque au rançongiciel de son hébergeur bernois Infopro le 21 novembre, les serveurs de Winbiz avaient été arrêtés dans la foulée, privant 8800 de ses quelque 50'000 clients d'accès à leur logiciel de gestion basé dans le 'cloud'.

Le 27 novembre, la société a récupéré l'intégralité de la copie des données des clients sauvegardées. Winbiz a par ailleurs changé d'hébergeur, passant chez le concurrent Swiss Cloud afin 'd'obtenir une meilleure garantie de sécurité'.

'Nous sommes conscients que nos clients n'ont plus eu accès à leur système comptable à un moment de l'année critique', a concédé Pascal Eichenberger. Le patron de Winbiz a dit avoir 'été témoin de leur détresse et (a) tout mis en oeuvre techniquement pour leur permettre de travailler, mais il a été compliqué de faire face à l'afflux de demandes en parallèle de la restauration du système'.

Créée en 1992 à Martigny, Winbiz compte 50'000 sociétés et 850 bureaux fiduciaires parmi ses clients. Le logiciel de gestion, basé sur le nuage informatique, permet aux entreprises d'émettre des factures, de payer les fournisseurs, de gérer la comptabilité et les projets. L'entreprise a déposé plainte 'auprès des autorités pénales compétentes'.

Sur la RTS, M. Eichenberger a assuré n'avoir trouvé 'aucune trace que des données de Winbiz' ont été publiées. 'On surveille bien entendu le 'dark web' pour en être certain. Et si on a la moindre information que c'est le cas, on préviendra toutes affaires cessantes les clients concernés', a ajouté le client.

D'après le quotidien Le Temps, certains clients ne peuvent toujours pas effectuer leur facturation, plus d'un mois après l'attaque. Des patrons de PME se seraient même rendus directement à la succursale de Martigny.

/ATS