Voyage à l'étranger: l'insécurité au plus haut depuis le Covid

Un tiers des voyageurs et voyageuses en Suisse considèrent les vacances à l'étranger comme 'plutôt insécurisant', contre 19% en 2025, rapporte le Touring Club Suisse dans son dixième baromètre de voyage. Un chiffre au plus haut depuis la pandémie de Covid.

Selon les résultats publiés mardi, l'instabilité politique et les guerres arrivent en tête des facteurs influençant le plus les habitudes de voyage (66%), suivi de la menace terroriste potentielle (44%), la criminalité (34% et des risques pour la santé (33%).

Le besoin de sécurité se manifeste également pendant le voyage: 89% ont indiqué que la sécurité et l'assistance sont les aspects les plus importants. Les informations de voyage en ligne et les consignes de sécurité, ainsi que des moyens de communication efficaces et rapides avec la Suisse pour obtenir un avis médical sont particulièrement recherchés, ajoute le TCS.

L'envie de voyager persiste

Toutefois, l'envie de voyager en général est toujours élevée. La part de celles et ceux qui ne voyagent jamais a diminué (19% en 2025 à 9% en 2026). En effet, environ 10% voyagent plus souvent, 40% voyagent moins qu'auparavant, 38% autant qu'avant. 'Cela montre une stabilisation de l’envie de voyager, après un effet de rattrapage observé dans les premières années suivant la pandémie de coronavirus', indique le TCS dans son communiqué.

Les voyages en Europe gagnent en popularité selon le baromètre: l'Espagne et le Portugal sont particulièrement appréciés.

L’enquête a été menée entre février et mars 2026. Elle a réuni 1004 adultes de la population suisse ainsi que 810 membres du TCS.

/ATS