Volumes en hausse plus d'un tiers à la Bourse suisse en septembre

Les volumes échangés à la Bourse suisse ont augmenté en septembre de 34,3% par rapport au mois précédent, pour s'établir à 129,0 milliards de francs.

Le nombre de transactions a quant à lui progressé de 21,4% à près de 7,4 millions, a indiqué l'opérateur SIX Swiss Exchange.

Depuis le début de l'année, le total des échanges se monte à 1365,2 milliards de francs, en hausse de 23,9% en rythme annuel, alors que le nombre d'opérations a bondi de deux tiers à plus de 77,2 millions, selon un communiqué publié jeudi après la clôture boursière.

En termes de chiffre d'affaires, la séance la plus active aura été le 18 septembre, qui a vu des titres pour une valeur totale 12,8 milliards changer de main. Le nombre de transactions a atteint son apogée mensuelle le 4 septebre (410'824). Le bon de jouissance Roche est le titre qui a généré à le plus gros volume (13,9 milliards) et le plus grand nombre de transactions (449'958).

Sur l'ensemble du mois écoulé, le Swiss Market Index (SMI) a progressé de 0,5%. Fin septembre, l'indice phare de la place zurichoise a clôturé à 10'187 points. Par rapport au niveau du début de l'année, l'évolution reste cependant négative (-4,0%).

