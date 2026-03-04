Vol spécial de Swiss pour ramener au pays des touristes bloqués

Swiss organisera jeudi un vol spécial de Mascate (Oman) à Zurich pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. Il est effectué en étroite coordination avec le DFAE mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné.

La compagnie annonce mercredi qu'il s'agit d’une 'opération indépendante menée par Swiss'. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait fait savoir mardi que 4800 Suisses au moins étaient bloqués au Moyen-Orient suite à l'attaque américaine contre l'Iran, comme l'indiquent les enregistrements des voyageurs sur la plateforme ad hoc Travel Admin.

Le département travaille 'à haute intensité' avec Swiss pour ramener au pays un maximum de monde. Mais il faut faire preuve de patience. Les créneaux horaires et les autorisations sont rares.

Le vol de jeudi, par Airbus A340, décollera à 09h15 et est attendu à Zurich à 14h00.

/ATS