Vol de téléphones: 46 arrestations à Londres

La police de Londres a déclaré lundi avoir arrêté 46 personnes dans le cadre d'une opération de démantèlement d'un réseau international. Ce dernier est soupçonné d'avoir fait passer clandestinement près de 40'000 téléphones volés du Royaume-Uni vers la Chine.

La police a déclaré qu'il s'agissait de la 'plus grande' opération jamais menée contre le vol de téléphones dans la capitale britannique, où les lieux touristiques sont particulièrement touchés par les vols à l'arraché.

L'enquête policière a été lancée en décembre 2024 après la découverte, près de l'aéroport d'Heathrow à Londres, d'une boîte contenant environ 1000 iPhones, pour la plupart volés, à destination de Hong Kong.

La police a procédé à un total de 46 arrestations liées à cette opération, dont 11 lors d'une enquête sur des gangs criminels qui attaquaient des véhicules de livraison transportant le nouvel iPhone 17.

'Il s'agit sans aucun doute de la plus grande opération de ce type dans l'histoire du Royaume-Uni', s'est félicité le maire de Londres, Sadiq Khan, ajoutant que la police avait ciblé les chefs de gangs de contrebandiers ainsi que les 'voleurs à l'arraché'.

Selon la police métropolitaine, plus de 80'000 téléphones portables ont été volés à Londres en 2024.

