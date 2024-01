Villas meilleur marché et PPE plus chères au quatrième trimestre

Le marché du logement en propriété a évolué de manière contrastée au cours du dernier trimestre 2023. Alors que le prix des maisons individuelles a baissé, celui des propriétés par étage (PPE) a nettement augmenté, indique mercredi Raiffeisen.

'Pour l'année en cours, il faut s'attendre à une dynamique négative des prix dans les deux segments du marché des logements en propriété au cours de l'un ou l'autre trimestre', explique Fredy Hasenmaile, chef économiste de la coopérative bancaire, tout en minimisant l'amplitude des variations attendues. Selon l'expert, cela s'explique notamment par le fait que les taux hypothécaires ont déjà atteint leur pic.

Au cours du trimestre sous revue, les acquéreurs de maisons individuelles ont dû débourser en moyenne 1,0% de moins qu'au précédent, alors que les PPE ont coûté 1,7% de plus, d'après l'indice des prix des transactions. En rythme annuel cependant, les deux segments affichent une hausse, de 2,2% et 5,9% respectivement.

Comparé à 2022, le prix des villas a légèrement reculé à Zurich (-0,5%), dans la Suisse méridionale (-0,5%) et la Suisse du Nord-Ouest (-0,4%), alors qu'il a bondi de 7,9% dans la région lémanique et de 6,3% en Suisse centrale. Les PPE ont quant à elles renchéri sur l'ensemble du territoire l'an dernier, la palme revenant à la Suisse centrale (+13,5%), même si la hausse a été plus marquée dans les communes urbaines (+6,6%) que dans les centres (+3,8%).

/ATS