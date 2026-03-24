Vietnam Airlines suspend des vols intérieurs

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale vietnamienne, suspendra près d'une vingtaine de vols intérieurs par semaine à partir du mois prochain. La mesure fait suite à des problèmes d'approvisionnement en carburant liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le conflit, déclenché il y a plus de trois semaines par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, cause une hausse des prix du kérosène et fait craindre des pénuries.

'Vietnam Airlines prévoit de suspendre temporairement ses opérations sur plusieurs liaisons à compter du 1er avril', soit un total de 23 vols par semaine, a indiqué lundi soir l'autorité de l'aviation civile du pays dans un communiqué.

'L'approvisionnement limité en kérosène (Jet A-1) dû au conflit au Moyen-Orient expose les compagnies aériennes nationales à un risque de pénurie de carburant', conduisant à ces mesures, a précisé l'autorité.

Mais les principaux vols intérieurs et les liaisons internationales sont maintenus, a-t-elle précisé.

Les compagnies aériennes vietnamiennes réfléchissent à appliquer des surcharges carburant sur les liaisons internationales à partir du mois d'avril, a ajouté l'autorité.

Le Vietnam a récemment sollicité l'aide de plusieurs pays en matière de carburant, notamment le Qatar, le Koweït, l'Algérie et le Japon. Le pays a signé lundi un accord avec la Russie sur la production de pétrole et de gaz.

Le reste de la région n'est pas épargné. La compagnie nationale de Birmanie a ainsi annoncé dimanche l'annulation de certains vols intérieurs 'en raison de circonstances inévitables', sans fournir de détails.

La compagnie américaine United Airlines a annoncé la semaine dernière réduire ses capacités de vols en raison de la hausse du prix du kérosène.

/ATS