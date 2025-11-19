Victorinox soulagé par l'annonce d'une baisse des droits de douane

Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, a réagi avec soulagement à la réduction à ...
Victorinox soulagé par l'annonce d'une baisse des droits de douane

Victorinox soulagé par l'annonce d'une baisse des droits de douane

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, a réagi avec soulagement à la réduction à 15% des droits de douane américains sur les produits suisses. Un 'cadre plus facile à gérer' pour les exportations, a-t-il annoncé mercredi à l'agence de presse AWP.

Grâce à cette baisse, 'le sacrifice financier' pour les livraisons aux États-Unis sera moindre, selon M. Elsener.

Dans le même temps, les droits de douane directs d'environ 20% qui restent en vigueur et les droits de douane supplémentaires sur l'acier constituent toujours un 'défi majeur'.

Avec environ 18% du chiffre d'affaires, les États-Unis sont le marché étranger le plus important pour le fabricant de couteaux de poche, de couteaux de cuisine et professionnels.

À long terme, d'autres améliorations des conditions-cadres sont nécessaires, par exemple par le biais d'accords commerciaux et de la suppression des obstacles administratifs.

/ATS
 

Actualités suivantes

La guerre des prix critiquée dans le commerce de détail

La guerre des prix critiquée dans le commerce de détail

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 10:09

Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 10:03

Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu

Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 09:59

TotalEnergies au tribunal pour s'expliquer, première en Belgique

TotalEnergies au tribunal pour s'expliquer, première en Belgique

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 09:59

Articles les plus lus

Sondages: les deux initiatives seraient rejetées le 30 novembre

Sondages: les deux initiatives seraient rejetées le 30 novembre

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 06:01

Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu

Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 09:59

TotalEnergies au tribunal pour s'expliquer, première en Belgique

TotalEnergies au tribunal pour s'expliquer, première en Belgique

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 09:59

Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Stadler Rail crée 200 emplois aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 10:03

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

USA: Ronaldo et Musk au dîner en l'honneur de Ben Salmane

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 05:29

Sondages: les deux initiatives seraient rejetées le 30 novembre

Sondages: les deux initiatives seraient rejetées le 30 novembre

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 06:01

Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu

Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 09:59

TotalEnergies au tribunal pour s'expliquer, première en Belgique

TotalEnergies au tribunal pour s'expliquer, première en Belgique

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 09:59