Viasuisse met au point une IA pour lutter contre les bouchons

Viasuisse met au point une intelligence artificielle (IA) pour lutter contre les embouteillages sur les routes, affirme Damian Nomura, responsable du développement à la centrale routière. Le but est d'analyser en temps réel les bouchons et d'établir des prévisions.

L'IA peut faire des prévisions plus précises que l'homme, explique M. Nomura dans un entretien diffusé mercredi par les journaux du groupe de presse CH-Media. 'Actuellement, un membre de la rédaction de Viasuisse prédit les embouteillages en se basant sur des expériences et des données'. Mais à l'avenir, ajoute-t-il, les données météorologiques, le nombre précis de voitures en circulation et la fluidité du trafic en temps réel seront également pris en compte.

Viasuisse espère proposer des prévisions de trafic générées par l'IA d'ici à la fin de l'année pour des tronçons routiers névralgiques, poursuit le responsable. Elle fonctionnera comme une application pour automobiliste. L'utilisateur pourra saisir le trajet qu'il prévoit d'effectuer et l'IA lui dira combien de temps il lui faudra pour le faire, ajoute M. Nomura.

/ATS