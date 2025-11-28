Vetropack abandonne le recyclage à St-Prex, avant la fermeture

L'usine Vetropack dans la commune vaudoise de St-Prex se verra privée de sa dernière activité ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'usine Vetropack dans la commune vaudoise de St-Prex se verra privée de sa dernière activité industrielle d'ici fin février. L'abandon du recyclage du verre précédera la fermeture du site et intervient plus d'un an après l'arrêt de la production, en juin 2024.

'Sans usine de production de verre directement connectée, il n'est plus viable, ni sur le plan économique ni sur le plan écologique, de continuer à exploiter l'usine de traitement des débris de verre', affirme vendredi le groupe sis à Bülach dans le canton de Zurich. Le calcin est aujourd'hui transporté vers d'autres sites en Europe pour y être transformé, 'ce qui ne constitue pas une solution durable à long terme', à en croire l'entreprise.

Cette activité sera abandonnée le 28 février prochain à St-Prex. Vetropack assure néanmoins rester engagé dans le recyclage du verre en Suisse. 'Nous présenterons bientôt à nos partenaires municipaux des alternatives concrètes (...) via certaines de nos entreprises partenaires de longue date', affirme Johann Reiter, patron de la société, cité dans le communiqué.

Vetropack a informé les employés dont les contrats à durée déterminée avaient été prolongés pour la phase de transition, que ceux-ci arriveraient à terme à fin février. Une 'petite équipe' se chargera ensuite d'enlever le verre usagé restant au cours des mois suivants, précise l'entreprise. A mi-octobre, le groupe employait encore 35 personnes à St-Prex.

L'année prochaine, Vetropack va s'atteler à la dernière étape du démantèlement de la production à St-Prex, à savoir le démontage du bassin de fusion, processus qui s'étendra sur plusieurs mois.

/ATS
 

