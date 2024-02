Version corrigée du pont mobile prête à l'emploi sur l'A1

La version optimisée du pont mobile destiné aux zones de travaux autoroutiers a été présentée mercredi à Rothrist (AG). L'ouvrage installé en terres soleuroises sur l'A1 en 2022 posait des problèmes de fluidité du trafic en raison de rampes d'accès trop raides.

L'allongement de 10 mètres des rampes aux deux extrémités du pont a permis de réduire leur déclivité, indique l'Office fédéral des routes (OFROU). L'ouvrage mobile à deux pistes doit être affecté, du 7 avril à la mi-août, au tronçon autoroutier situé entre Recherswil (SO) et Luterbach (SO) en direction de Zurich, lors de travaux d'assainissement de la chaussée.

A 60 km/h, voire plus pour les secours

Les tests effectués sur la version optimisée du pont mobile ont montré que ce dernier pouvait désormais être traversé à 60 km/h, même par des camions, des véhicules avec remorques ou caravanes ainsi que des cars touristiques.

Il en va de même des voitures de sport dont le châssis n'est situé qu'à une hauteur de 10 cm. Police et services de secours pourront même y circuler plus rapidement encore.

Ouvriers protégés par le pont de 257m

Le pont mobile mesure 257 mètres de long. Lorsqu'il est installé, il surplombe, dans le même axe, le chantier proprement dit. Ce dernier dispose d'environ 100 mètres sous le pont. Une fois les travaux achevés sur cette longueur, le pont est déplacé de 100 mètres pour effectuer les travaux sur le tronçon suivant.

De cette manière, les travaux de nuit peuvent être fortement réduits. Le pont mobile permet aussi de moins exposer les ouvriers au trafic et de les protéger de la pluie et du soleil.

