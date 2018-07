Vers une collaboration entre médias et hautes écoles

Une nouvelle alliance voit le jour pour soutenir le domaine des médias et des technologies de l'information. L'EPFL, les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, la SSR et Ringier ont créé l'Initiative pour l'innovation des médias (IMI).

Les membres veulent jeter un pont entre le monde des médias et celui de la recherche académique. Ils sont convaincus que l'interdisciplinarité est une des clés de l'innovation, indique jeudi un communiqué de l'IMI. 'Cette démarche incarne tout ce que nous devons et voulons faire', ajoute le président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Martin Vetterli.

Pour lui, 'les médias et leur excellence nous importent particulièrement, en raison de leur rôle dans notre démocratie. Pouvoir contribuer à leur capacité d'innovation et apprendre avec eux nous paraît particulièrement fascinant'.

Large pannel

Un fonds de soutien a été créé pour financer les projets. Il sera doté chaque année de 650'000 francs. Les premiers appels à projets seront lancés dès l'automne. L'Office fédéral de la communication soutiendra également des projets.

Les chercheurs pourront traiter un large panel de sujets: fake news, data journalisme, découvrabilité, personnalisation des contenus, intelligence artificielle ou encore objets connectés, expériences immersives, monétisation, aspects culturels ou sociaux des médias.

'La diffusion des savoirs est au coeur des missions de l'Université. Pour atteindre son public, elle doit s'appuyer sur des médias forts, pleinement en phase avec les évolutions technologiques et sociétales', conclut Yves Flückiger, recteur de l'Université de Genève.

/ATS