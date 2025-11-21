Vers une chute des voyages aux Etats-Unis en 2026 (FSV)

Le président de la Fédération suisse du voyage (FSV), Martin Wittwer, table sur une baisse ...
Photo: KEYSTONE/PRIMUS COMMUNICATIONS/PASCAL UEHLI

Le président de la Fédération suisse du voyage (FSV), Martin Wittwer, table sur une baisse de moitié de l'activité avec les Etats-Unis en 2026, en raison de la situation géopolitique, des droits de douane et de la politique du président américain Donald Trump.

Un recul des voyages vers les Etats-Unis a déjà été constaté cette année, a ajouté M. Wittwer dans un entretien au magazine Travel Inside paru vendredi. Le chiffre d'affaires avec cette destination devrait reculer de 15%, a-t-il estimé.

Dans l'ensemble, le marché du voyage suisse devrait cependant afficher une progression de 5% des recettes, a pronostiqué le dirigeant de la faîtière.

/ATS
 

