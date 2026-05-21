Vers une baisse de la demande pour le tourisme suisse cet été

Le secteur du tourisme en Suisse devrait subir les conséquences des turbulences géopolitiques mondiales. Les économistes s'attendent en effet à une baisse des nuitées cet été, une première depuis la fin de la pandémie de Covid-19, écrit jeudi l'institut BAK Economics.

Au cours de la saison estivale, une baisse de 1,0% des nuitées hôtelières est attendue, à 24,9 millions, projettent les économistes de BAK Economics, qui fournissent ces prévisions sur mandat du Secrétariat à l'économie (Seco). Le repli escompté est à mettre sur le compte d'une demande moindre de la clientèle en provenance des marchés lointains, pour lesquels une baisse de 3,7% des nuitées est crainte. La guerre en Iran a perturbé le trafic aérien et fait bondir les prix des voyages, ce qui explique la frilosité des voyageurs internationaux.

L'Asie est la zone la plus touchée, en particulier l'Inde et les pays du Sud-Est asiatique, car les aéroports du Proche-Orient sont habituellement des plaques tournantes pour le trafic aérien vers l'Europe. De plus, bon nombre de ces pays dépendent des pays du Golfe pour leur approvisionnement énergétique. Par contre, la Chine devrait mieux résister, grâce aux liaisons directes vers la Suisse.

De l'autre côté de l'Atlantique, les Etats-Unis devraient inscrire une légère croissance, ralentissant toutefois leur rythme de progression après avoir joué un rôle moteur au cours des dernières années. En effet, la hausse des prix des vols et le climat de consommation troublé pèsent sur la demande.

La demande intérieure et de certains marchés européens devrait jouer un rôle stabilisateur, alors que, dans un monde troublé, les destinations plus proches profitent d'un regain d'intérêt. Une hausse des nuitées des hôtes indigènes est ainsi attendue, de 0,5% sur un an. La consommation privée risque néanmoins d'être freinée par une inflation plus élevée.

Dans l'ensemble, les nuitées des hôtes européens sont escomptées en repli de 1,0%, en raison principalement d'une base de comparaison élevée, l'été 2025 ayant été riche en événements, notamment avec l'Euro féminin de football. Une baisse est en particulier à attendre du côté des hôtes en provenance du Royaume-Uni.

/ATS