Vers un centre pour mutualiser les RH sur la Genève internationale

Les coupes américaines et d'autres pays subies par les acteurs de la Genève internationale ...
Vers un centre pour mutualiser les RH sur la Genève internationale

Vers un centre pour mutualiser les RH sur la Genève internationale

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les coupes américaines et d'autres pays subies par les acteurs de la Genève internationale ont provoqué des conséquences pour des dizaines de milliers de personnes. Un collectif genevois lance un projet de centre pour mutualiser les défis de ressources humaines.

'Les récentes coupes budgétaires ont eu un effet en cascade désastreux', a affirmé mercredi à la presse une ancienne fonctionnaire internationale, Elisabeth Wilson, à l'origine de l'initiative. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a annoncé avoir supprimé environ 5000 postes, le chiffre atteint jusqu'à 7000 à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Et des milliers d'autres ont été biffés dans les ONG.

'C'est une crise de ressources humaines', affirme Mme Wilson. Avec l'entreprise experte dans le domaine SAGE, elle a monté le projet Hub solidaire RH Genève internationale. Une première phase de collecte des besoins à la fois des responsables RH des organisations affectées et de ceux des personnes 'vulnérables' et 'précarisées' a démarré et se poursuivra jusqu'à fin décembre,

Ensuite, une seconde étape doit mener au lancement d'un centre de soutien aux différentes entités. Un financement sera demandé dans les prochains jours à la Fondation d'aide à la Genève internationale (FAGI).

'On veut être opérationnel dès le premier trimestre 2026. On ne peut pas attendre' face aux défis, explique le directeur de SAGE, Bernard Rozinthe. L'objectif est de monter une entité qui rassemble le collectif d'acteurs humanitaires genevois à l'origine du projet, SAGE et le Canton.

Fonds pas entièrement utilisé

'Beaucoup d'ONG nous ont dit ne pas avoir la capacité de présenter des projets de manière isolée à la FAGI', insiste encore Mme Wilson. Le nouveau système doit permettre de fédérer, mais aussi d'aider les organisations dans les contrats ou dans les offres d'emploi et d'accompagner les personnes congédiées qui sont prêtes à quitter le territoire faute de légitimation.

Plus largement, l'initiative souhaite également contribuer à une nouvelle structure de la Genève internationale, 'plus agile'. Avec des solutions qui puissent être applicables par tous.

Ces derniers mois, plusieurs initiatives similaires ont été lancées pour mettre en commun des fonctions de soutien ou des infrastructures. Cette approche en termes de synergies fait partie des conditions pour accéder aux financements du fonds de 50 millions de francs porté par la FAGI. Autre indication récente, parmi le fonds d'urgence de 10 millions décidé par le Canton, seuls deux millions ont été utilisés.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'imposition individuelle en votation le 8 mars 2026

L'imposition individuelle en votation le 8 mars 2026

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 12:23

Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 12:06

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 11:17

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 10:59

Articles les plus lus

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:53

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 10:59

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 11:17

Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 12:06

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:13

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:53

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent en Suisse

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 10:59

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Négociations salariales: le millésime 2026 s'annonce chiche

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 11:17

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:03

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:07

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

BMW redore son bénéfice net au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:13

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Novo Nordisk baisse ses prévisions 2025

Économie    Actualisé le 05.11.2025 - 08:53