Vers un axe ferroviaire plus efficace entre Lausanne et Genève

L'axe ferroviaire entre Lausanne et Genève doit être plus efficace. Même si un tunnel est prévu entre Morges et Perroy, des efforts supplémentaires sont nécessaires, a estimé le National. Il a adopté lundi par 153 voix contre 31 une motion du Conseil des Etats.

Le motionnaire, l'ancien sénateur Olivier Français (PLR/VD), rappelle dans son texte que la liaison entre Lausanne et Genève est l’un des tronçons les plus fréquentés et chargés en Suisse. Cependant, en cas d’interruption du trafic, il n’existe aucune alternative, ce qui pose régulièrement des problèmes considérables partout en Suisse romande et même outre-Sarine.

Le texte demande donc de définir des mesures pour augmenter la redondance et la capacité de la ligne entre Lausanne et Genève, d’intégrer les mesures aux programmes d’aménagement et de prévoir les crédits nécessaires.

La stratégie 'Rail 2050' a déjà été adoptée par les deux Chambres. Evoquant le tunnel entre Morges et Perroy (VD), le Conseil fédéral rejetait la motion.

/ATS