Vers un assouplissement des règles sur le télétravail

Les règles sur le télétravail doivent être assouplies en Suisse. Le Conseil national a adopté ...
Vers un assouplissement des règles sur le télétravail

Vers un assouplissement des règles sur le télétravail

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les règles sur le télétravail doivent être assouplies en Suisse. Le Conseil national a adopté mardi par 119 voix contre 63 un projet de sa commission. La gauche a dénoncé une attaque frontale contre les droits des travailleurs.

Le projet, issu d'une initiative parlementaire de Thierry Burkart (PLR/AG) en 2016, veut introduire une plus grande flexibilité des horaires pour le télétravail. L'objectif est de mieux encadrer une pratique répandue depuis la crise du Covid-19, a indiqué le rapporteur de commission Olivier Feller (PLR/VD).

Le projet de loi propose trois modifications. Le travail quotidien doit pouvoir être fourni dans une fourchette de 17 heures au lieu de 14 actuellement. La durée de repos est réduite à 9 heures au lieu de 11 heures. Ce temps de repos peut être interrompu pour des travaux urgents moyennant compensation.

Enfin, il doit être possible de travailler le dimanche de sa propre initiative pendant cinq heures au plus six fois par an, moyennant une majoration de salaire de 50%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Chine: nouvelles sanctions à deux plateformes numériques

Chine: nouvelles sanctions à deux plateformes numériques

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 13:57

Val-d'Illiez: une association veut faire renaître les Thermes Parc

Val-d'Illiez: une association veut faire renaître les Thermes Parc

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 12:41

Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 11:51

Zurich et Genève avec un risque de bulle immobilière élevé

Zurich et Genève avec un risque de bulle immobilière élevé

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 11:27

Articles les plus lus

Zurich et Genève avec un risque de bulle immobilière élevé

Zurich et Genève avec un risque de bulle immobilière élevé

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 11:27

Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 11:51

Val-d'Illiez: une association veut faire renaître les Thermes Parc

Val-d'Illiez: une association veut faire renaître les Thermes Parc

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 12:41

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 12:47

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 10:55

Zurich et Genève avec un risque de bulle immobilière élevé

Zurich et Genève avec un risque de bulle immobilière élevé

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 11:27

Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 11:51

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 12:47

Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 10:45

UBS versera 835 millions d'euros en France

UBS versera 835 millions d'euros en France

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 10:47

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 10:55

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 12:47