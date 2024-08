Ventes et rentabilité en hausse pour Galenica au 1er semestre

L'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica a vu ses ventes progresser sur les six premiers mois de l'année, tout comme la rentabilité. La direction, qui change de responsable des finances, a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Le groupe bernois, qui exploite notamment le réseau de pharmacies Amavita, Coop Vitality et Sun Store, a réalisé entre janvier et juin un chiffre d'affaires net de 1,90 milliard de francs, en hausse de 2,6%, malgré un coup de frein en mai et surtout en juin, a-t-il détaillé mardi dans son rapport d'étapes.

Les deux divisions du groupe Products & Care (ventes aux particuliers et aux professionnels) et Logistics & IT (services de logistique et d'informatique aux professionnels de la santé) ont contribué à la croissance, avec des hausses des ventes respectives de 3,1% et 3,0%. Un début d'été maussade a retardé les ventes de crèmes solaires et d'autres produits de soin saisonniers.

La forte demande en génériques et biosimilaires a quant à elle pesé sur les recettes. Cette tendance s'explique par l'entrée en vigueur le 1er janvier de l'augmentation de la quote-part de 20 à 40% lorsque les patients choisissent un médicament plus cher de plus de 10% pour la même substance active. Les pharmacies du réseau Galenica ont, du coup, fait passer le taux de substitution par les génériques de 75,2% fin 2023 à 80,8% au premier semestre.

Dividende 'au moins' stable

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a progressé de 9,9% à 99,1 millions. L'Ebit non ajusté est quant à lui ressorti en hausse de 10,7% à 102,4 millions de francs, tandis que le bénéfice net des activités poursuivies s'est amélioré de 6,4% sur un an à 79,3 millions.

Comparé aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, les ventes et l'Ebit ajusté sont quelque peu inférieurs aux attentes.

L'entreprise, qui dispose d'un réseau de vente de 374 pharmacies, table sur une accélération en seconde partie d'année et confirme ses perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice. Galenica vise une croissance des ventes entre 3% et 5% et un Ebit ajusté en progression de 8% à 11%. Le dividende doit être 'au moins' stable sur un an.

Le directeur financier Felix Burkhard, entré il y a près de 30 ans chez Galenica, va quitter l'entreprise à la fin de l'année. Il sera remplacé début 2025 par Julian Fiessinger, qui travaille depuis 2021 pour le groupe. Stephan Mignot a par ailleurs été nommé responsable Pharmacies Marketing et membre de la direction.

/ATS