Vaud prend plusieurs mesures pour éviter une pénurie cet hiver

Vaud prend à son tour des mesures pour éviter une pénurie d'électricité et de gaz cet hiver. Sa stratégie est axée sur des réductions du chauffage de ses bâtiments, des comportements économes des habitants et d'une limitation de l'éclairage publicitaire et commercial.

'Face aux sérieuses incertitudes pesant sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour les mois d'hiver 2022-2023, le Conseil d'Etat développe une stratégie destinée à garantir que les prestations essentielles puissent continuer à être fournies à la population, en cas de contingentement, de délestage ou de panne', a indiqué mercredi le gouvernement dans un communiqué.

Chauffage à 20 degrés

Dans les grandes lignes, le Canton met en place des mesures visant des économies d'énergie au sein de son administration ainsi que dans les bâtiments propriétés de l'Etat. Le chauffage sera par exemple abaissé à 20 degrés. Il encourage ensuite la population, les communes et les entreprises à réduire leur consommation.

Le Conseil d'Etat met parallèlement en consultation puis proposera au Grand Conseil des dispositions légales urgentes pour limiter l'éclairage publicitaire et commercial ainsi que pour permettre au Canton d'encourager les entreprises grandes consommatrices à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à une pénurie.

Le plan vise également à garantir que les prestations essentielles soient délivrées à la population en cas de pénurie ou de panne, notamment dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la fourniture en eau potable ou en biens de première nécessité.

Soutien aux propriétaires et locataires

Les autorités renforcent par ailleurs leur soutien aux régies et propriétaires d'immeubles ainsi qu'aux locataires via des programmes favorisant la mise en place de mesures d'économie d'énergie dans les immeubles et les logements. Et ce notamment par le biais du programme Ecologement et des formations gratuites auprès de concierges, agents d'exploitation et chauffagistes.

Cette stratégie vaudoise est développée conjointement par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) de Vassilis Venizelos et par le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) d'Isabelle Moret.

'Afin de créer les conditions favorables à des décisions rapides et efficientes, le Conseil d'Etat a décidé de renforcer son dispositif de gestion de crise. L'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) pilotera ce dispositif renforcé dès la mi-octobre 2022, afin de permettre aux autorités d'agir dans des délais très courts en fonction de l’évolution de la situation', annonce encore le Canton.

Les communes seront étroitement impliquées. Le Conseil d’Etat se tient prêt à renforcer ce dispositif en cas de dégradation de la situation, souligne-t-il.

www.vd.ch/penurie

/ATS