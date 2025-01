Vaud: plus de 80 nouvelles mesures pour le Plan climat 2.0

Vaud a présenté mercredi la deuxième version de son Plan climat (PCV), dont la première avait été dévoilée en 2020. Le grand objectif reste la neutralité carbone en 2050, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% pour 2030 et de 70% pour 2040.

'La nouvelle version du PCV détaille les trajectoires indicatives dans les principaux domaines d'émissions territoriales - bâtiments, transports, industrie, agriculture -, en cohérence avec le cadre fédéral', a indiqué le Conseil d'Etat devant les médias.

'En parallèle à cette action sur les causes des changements climatiques, il apparaît plus que jamais nécessaire d'anticiper et de répondre à ses impacts. Le PCV 2 renforce ainsi la protection de la population, des infrastructures et des milieux et ressources naturels. Il fixe trois objectifs transversaux pour cela: limiter l'exposition, réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience', a expliqué le gouvernement.

Il étoffe ainsi son catalogue d'actions pour 2025-2027. Le plan 2.0 propose plus de 80 mesures contribuant à ces objectifs.

/ATS