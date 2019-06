Vaud: nouvelle étape pour « l'immense projet » des m2 et m3

Le canton de Vaud va considérablement renforcer l'offre de mobilité à Lausanne. Il sollicite un premier crédit de 153,7 millions de francs pour le développement du métro m2 et la construction du m3 devisée à 582 millions. Cette nouvelle ligne est prévue en 2027.

'Il faut prendre la mesure du projet', a souligné jeudi Nuria Gorrite. Avec, notamment, la ministre des finances lausannoise Florence Germond, la présidente du gouvernement a présenté 'l'immense' chantier qui vise à donner un nouvel élan aux métros de la capitale.

Double voie

Le métro m2 entre Ouchy et les Croisettes, aujourd'hui déjà victime de son succès, se verra enfin doté d'un tunnel à double voie sous la gare. La cadence passera du coup sous la barre des deux minutes.

Le futur m3, qui reliera la gare à la Blécherette, fluidifiera le tronçon le plus chargé (Flon-gare) avec une cadence aux trois minutes, avant de desservir Beaulieu, les Plaines-du-Loup et le stade de football de La Tuilière.

Les montants avancés pour cette nouvelle étape sont de taille: 228 millions de francs pour le développement du m2, 582 millions pour la construction du m3 et 42 millions du canton pour l'interface de la gare. La Confédération devrait participer à hauteur de 161 millions.

Répondre à la croissance

Nuria Gorrite a présenté un calendrier idéal. Entre 2025 et 2026 pour la mise en service du nouveau tracé du m2 et en 2027 l'entrée en service du m3. 'Notre planning est jouable et il est nécessaire', a lancé la conseillère d'Etat, par rapport à la croissance économique et démographique du canton.

/ATS