Vaud: mesures exceptionnelles sur certains chantiers

Des mesures exceptionnelles sont prises sur les chantiers vaudois à cause de la canicule. Le travail pourra être arrêté entre 13h et 17h, indiquent mercredi la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et le syndicat Unia.

Les deux partenaires ont décidé d'activer le Fonds santé et sécurité des travailleurs. La mesure permet aux entreprises actives sur des chantiers très exposés d'arrêter le travail entre 13h et 17h sans devoir supporter les jours de carence de l'assurance-chômage, précise le communiqué.

La FVE et Unia demandent en parallèle aux maîtres d'ouvrage d'autoriser l'activité sur leurs chantiers 'aux heures les plus fraîches de la journée', soit tôt le matin, là où cela ne dérange pas le voisinage.

Des recommandations sur l'hydratation suffisante et la protection de la peau des travailleurs sont également formulées par les deux partenaires sociaux.

/ATS