Vaud: dix véhicules de pompiers prévus pour l'Ukraine

L'Etablissement d'assurance contre l'incendie du canton de Vaud (ECA) a remis jeudi dix véhicules de défense incendie et secours à l'Ukraine. Un premier camion a pris symboliquement la route fin avril en direction de ce pays en guerre.

Ce geste d'aide humanitaire et de solidarité a été fait à une délégation ukrainienne présente au siège administratif de l'ECA à Lausanne lors d'une cérémonie officielle. 'En cette période difficile, nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir votre combat pour la liberté', a déclaré Serge Depallens, directeur général de l'ECA.

La délégation ukrainienne était composée, entre autres, de l'ambassadrice d'Ukraine en Suisse, Irina Venediktova, et d'Andrei Iatsenia, directeur de l'ONG Risk Reduction Fondation, en charge de l'acheminement des véhicules. Le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD) était aussi présent. Celui qui est aussi président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) a fait le lien entre les besoins ukrainiens et les ressources disponibles.

Les dix véhicules en question ont été récemment remplacés par des modèles plus récents. Ils ont pour la plupart une vingtaine d'années et conservent une réelle valeur d'usage, souligne l'ECA dans un communiqué. 'Ils sont donc offerts dans un cadre humanitaire', est-il précisé. Il s'agit de cinq camions 'tonne-pompe 6000 litres', deux camions de 3000 litres, deux véhicules tout usage et d'une remorque motopompe.

L'envoi se fera par étapes. Un premier convoi par semi-remorque est parti la semaine du 28 avril. La suite sera organisée selon les moyens réunis par l'ONG partenaire pour financer le transport. Le trajet qui passe par l'Allemagne et la Pologne est en effet intégralement géré par la Risk Reduction Fondation. Les véhicules offerts doivent rejoindre deux entités de secours en Ukraine.

