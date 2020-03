Valora prend des mesures drastiques et prévoit du rouge pour 2020

La plupart des feux sont au rouge pour Valora, contraint de mettre au chômage partiel une grande partie de ses collaborateurs dès le 1er avril 2020.

Le groupe revoit fortement à la baisse le développement de ses affaires pour l'exercice en cours, regrette le groupe dans un communiqué paru jeudi.

Frappé de plein fouet par la crise générée par le coronavirus, les employés concernés par ces réductions d'activité travaillent dans tous les secteurs: il y a ceux qui sont touchés par les fermetures et les réductions d'horaires d'ouverture dans la vente, ceux qui travaillent dans l'administratif et ceux qui sont actifs dans la production et la logistique.

Valora a par ailleurs décidé de renvoyer aux calendes grecques des projets d'investissement qualifiés d'importants.

Malgré un bon démarrage pour les deux premiers mois de l'année, Valora table désormais sur un effet très négatif pour son résultat d'exploitation et le bénéfice net aussi bien pour le semestre en cours que pour le reste de l'exercice.

Au niveau du flux de trésorerie disponible, les effets négatifs pourront en partie être compensés par l'arrêt des investissements prévus. Il en résulte que le groupe prévoit un endettement net en légère hausse.

Dans ces circonstances le conseil d'administration proposera de renoncer à titre extraordinaire au versement des dividendes pour l'exercice 2019.

Enfin Valora a décidé de reporter son assemblée générale initialement prévue pour le 24 mars. 'Une nouvelle date sera communiquée en temps utile', précise le groupe.

/ATS