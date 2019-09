Valora poursuit les essais avec ses magasins automatisés

Le détaillant bâlois Valora poursuit la phase d'essais avec ses magasins automatisés, cinq mois après avoir inauguré ce concept novateur dans la gare de Zurich. Un point de vente 'avec box' sera ainsi ouvert sur le campus de l'EPF de Zurich.

Il s'agit de la deuxième phase d'essai, qui se déroulera du 17 septembre au 10 novembre. Elle permettra à Valora de tester son concept de mini-supérette ouverte 24 heures sur 24 et sans caissier auprès des 12'000 étudiants du campus de Hönggerberg, a précisé le groupe rhénan dans un communiqué.

Un autre point de vente 'avec box' doit être ouvert dans le courant de l'automne à la gare de Wetzikon, dans le canton de Zurich. En avril, la direction avait assuré à AWP que ce concept sera également testé en Suisse romande dans un emplacement qui reste à définir.

Au terme de la phase d'essai, Valora décidera de poursuivre ou non ce concept, dont le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé. La société n'a pas détaillé non plus la part du chiffre d'affaires qui sera à terme généré par ces nouveaux concepts de magasins automatisés.

/ATS