Valendas (GR) obtient le label de « Best Tourism Villages »

Le village de Valendas (GR) obtient le label de 'Best Tourism Village' décerné par l'organisation mondiale du tourisme ONU Tourisme. La Suisse compte désormais un total de dix villages lauréats.

La localité grisonne, située dans la région de Surselva, a séduit le jury par son engagement en faveur d’un tourisme durable et par ses nombreuses initiatives visant à valoriser le patrimoine culturel ainsi que les ressources naturelles, indique vendredi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dans un communiqué.

Valendas rejoint ainsi les dix destinations suisses labellisées 'Best Tourism Village': Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morcote (TI), Morat (FR), Romoos (LU), Saas-Fee (VS), Saint-Ursanne (JU), Splügen (GR) et Val Poschiavo (GR).

Evolène bien placé

A notre également que la commune d’Evolène (VS), dans le Val d’Hérens, a été sélectionnée pour participer au programme de mise à niveau 'Best Tourism Villages by UN Tourism'. Celui-ci est réservé aux villages qui présentent un fort potentiel, mais ne satisfont pas encore entièrement aux critères du label, ajoute le SECO.

Parallèlement à cette reconnaissance, les villages lauréats vont bénéficier de campagnes médiatiques mondiales organisées par ONU Tourisme.

Pour cette édition 2025, 270 candidatures provenant de 65 États membres ont été évaluées. C'est le jury suisse composé de membres issus du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), de la Fédération suisse du tourisme et de Suisse Tourisme, qui a déposé la candidature d'Evolène (VS) et Valendas (GR) auprès d'ONU Tourisme.

/ATS