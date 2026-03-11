Valais: mesures validées en faveur de la viticulture cantonale

Le Grand Conseil valaisan a validé mercredi un soutien à la viticulture cantonale. L'action 'Valais 200 pour 1000' sera reconduite. Le Parlement a par contre refusé un crédit exceptionnel de 10 millions de francs sur l'arrachage volontaire de ceps de vigne.

L'action 'Valais 200 pour 1000' vise à promouvoir la vente des vins produits dans le canton, comme lors de la crise du Covid-19. Les établissements publics suisses, hors canton du Valais, percevront 200 francs de la part de Swiss Wine Valais (l'Interprofession de la vigne et du vin, IVV) pour un achat de 1000 francs de vins labélisé AOC Valais. La démarche sera cofinancée pour moitié par l'IVV et pour moitié par les caves bénéficiaires.

Le Grand Conseil a également choisi d’imposer l’arrachage dans les 30 jours des vignes à l’état d’abandon, soit non-taillée, en date du 30 avril. Ce délai est d'un an aujourd'hui. Il s'agit d'une mesure pour lutter contre la flavescence dorée.

Enfin, le Parlement a refusé un crédit de 10 millions de francs pour l'arrachage volontaire de parcelles de vigne.

