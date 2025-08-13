Valais: SolarStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

L'équipe de SolarStratos a réussi, mardi, le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire ...
Photo: KEYSTONE/RAPHAEL DOMJAN

L'équipe de SolarStratos a réussi, mardi, le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 9521 mètres d'altitude. Le précédent record appartenait à Bertrand Piccard et Solar Impulse avec 9235 mètres.

Ce vol, d'une durée de 5h09, s'est déroulé au départ de l'aéroport de Sion. L'avion expérimental HB-SXA a réussi sa tentative de record du monde d’altitude à la seule énergie solaire, en s’appuyant sur les thermiques propres à la topographie valaisanne, précise la cellule communication de SolarStratos dans un communiqué mercredi matin. Cette marque de 9521 mètres doit encore être validée par la Fédération internationale d'aviation (FAI).

'Cet exploit pose le dernier jalon dans la progression qui vise à atteindre la stratosphère à l’énergie solaire. Elle réalise l’objectif de la mission: frapper les esprits avec des défis spectaculaires, emblématiques, pour promouvoir l’énergie solaire, afin de préserver notre biosphère et notre planète', résume l'équipe de SolarStratos.

