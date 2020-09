Vacances d'automne: bouchons au Gothard et neige sur les routes

Le début des vacances d'automne dans plusieurs cantons a été marqué samedi par un embouteillage à l'entrée nord du tunnel routier du Gothard. Les premières chutes de neige ont par ailleurs causé des problèmes aux automobilistes en altitude.

Samedi matin, la file de voitures atteignait 12 km, l'équivalent de parfois plus deux heures et demie d'attente entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri. Comme alternative, le TCS recommandait aux automobilistes d'emprunter l'autoroute A13 via le tunnel du San Bernardino. Le bouchon s'est en partie résorbé dans la journée: en fin d'après-midi, il atteignait 6 km.

En outre, plusieurs routes sont enneigées dans les Alpes. C'est par exemple le cas au Simplon, en Valais, ou dans les régions de Davos et Arosa, aux Grisons. Ces conditions météorologiques ont parfois perturbé la circulation, obligeant des automobilistes à mettre les chaînes.

Accidents dans les Grisons

Des accidents dus aux chutes de neige sont à déplorer dans les Grisons. Dans la région de Jenaz, une automobiliste est sortie de la route. La jeune femme de 28 ans et son bébé ont été blessés.

Les conditions hivernales ont posé problème à de nombreux conducteurs, écrit la police cantonale des Grisons. Vingt accidents sans gravité ont été signalés aux services d'urgence. La majorité des véhicules impliqués étaient encore équipés de pneus d'été.

Le Valais a en revanche connu une journée calme. Contactée en fin d'après-midi samedi par Keystone-ATS, la police cantonale n'avait pas d'événements particuliers ni d'accidents dus aux chutes de neige à signaler. Après avoir été fermés vendredi soir, les cols du Simplon et du Saint-Bernard sont à nouveau ouverts.

Dans le canton de Vaud, la police vaudoise déconseille 'fortement' les balades en forêt dans les Préalpes. La neige tombée durant la nuit de vendredi à samedi a alourdi les branches, ce qui constitue 'un réel danger'.

Les forces de l'ordre écrivaient également samedi matin dans un communiqué que l'équipement d'hiver est nécessaire dans la région des Mosses, du col du Pillon, sur la route menant aux Diablerets, et plus généralement sur tout le réseau routier au-dessus de 1000 m. Le col de la Croix restera fermé jusqu'à mardi après-midi.

Phénomène naturel rare

Les conditions météorologiques sont exceptionnelles pour un mois de septembre. Selon SRF Meteo, il tombe rarement autant de neige en cette période. A Crans-Montana, en Valais, le record - depuis le début des mesures en 1931 - a été battu: 25 centimètres y sont tombés, comme l'écrit le service météo de la télévision suisse alémanique sur Twitter.

