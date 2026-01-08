VD: engins pyrotechniques interdits dans les établissements publics

A la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat vaudois prend des mesures pour renforcer ...
VD: engins pyrotechniques interdits dans les établissements publics

VD: engins pyrotechniques interdits dans les établissements publics

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat vaudois prend des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements publics. L'usage d'engins pyrotechniques à l'intérieur sera interdit. Les contrôles des normes incendie seront renforcés.

Le gouvernement annonce jeudi 'différentes mesures urgentes afin de vérifier et garantir la sécurité de quelque 4000 établissements de restauration et de divertissement en lien avec les normes incendie', indique-t-il dans un communiqué. 'Le but est de rassurer la population et répondre aux nombreuses interrogations qui ont émergé depuis le 1er janvier' et le drame de Crans-Montana.

'Un courrier sera envoyé aux communes pour leur rappeler les ressources à disposition afin de les appuyer dans leur qualité d'autorité de surveillance', écrit le gouvernement.

Soucieux de se doter d'un cadre légal clair et solide, le Conseil d'Etat souhaite également mener une analyse approfondie des réglementations cantonales en vigueur, ajoute-t-il.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lait infantile Nestlé: la menace réputationnelle se précise

Lait infantile Nestlé: la menace réputationnelle se précise

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 11:49

Martin Pfister souligne le rôle des médias face à la désinformation

Martin Pfister souligne le rôle des médias face à la désinformation

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 11:23

Une année difficile en vue pour les plus pauvres avertit Caritas

Une année difficile en vue pour les plus pauvres avertit Caritas

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 10:18

Les éditeurs vent debout contre la « piraterie » dans l'IA

Les éditeurs vent debout contre la « piraterie » dans l'IA

Économie    Actualisé le 08.01.2026 - 10:22

Articles les plus lus