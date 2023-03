Utiliser « too big to fail » peut causer des dommages « considérables »

La loi suisse 'too big to fail' ne se prête pas aisément à la liquidation d'une banque d'importance systémique active au niveau mondial, estime la ministre des finances Karin Keller-Sutter. 'Dans la pratique, les dommages économiques [...] seraient considérables'.

Même si une liquidation de Credit Suisse eût été possible d'un point de vue juridique selon le principe 'too big to fail', ce n'était 'clairement pas le moment de faire des expériences', déclare Mme Keller-Sutter dans un entretien diffusé samedi par la Neue Zuercher Zeitung.

La conseillère fédérale affirme en outre qu'aucune pression n'a été exercée sur la Suisse lors de la décision du rachat de Credit Suisse par UBS. 'Personne ne nous a poussés dans une certaine direction'.

Quant à la séparation de l'entité suisse de Credit Suisse du reste du groupe et son maintien en tant que banque indépendante, comme le propose son parti, la PLR saint-galloise rejette l'idée. 'Mettre en péril la reprise négociée avec de nouvelles conditions et l'altérer à ce stade serait très risqué'.

