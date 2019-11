« Upcycling » de batteries soutenu par la Fondation pour le climat

'Upcycling' de batteries de vélos électriques ou développement de façades intelligentes: la Fondation suisse pour le climat a distribué 3,8 millions de francs en 2019 pour soutenir des projets innovants liés à la protection du climat. Quinze ont été sélectionnés.

La fondation a notamment été séduite par les activités de l'entreprise zurichoise Libattion, qui offre une deuxième vie aux batteries de vélos électriques, a-t-elle communiqué mardi. Souvent, seules quelques cellules (accumulateurs) sont défectueuses.

Libattion récupère celles encore intactes pour fabriquer de nouvelles batteries destinées à des véhicules industriels ou au stockage d'énergie. C'est ce que l'on appelle 'upcycling' ou recyclage par le haut, soit le fait de récupérer des matériaux usés pour créer des produits de qualité supérieure.

Façades qui stockent la chaleur

Les façades en verre de nouvelle génération de l'entreprise schwyzoise Hywin ont également attiré l'attention de la fondation. La chaleur qui pénètre en excédent dans les bâtiments en été au travers des façades transparentes conventionnelles est redirigée dans des conduits de ventilation jusqu'au sous-sol, pour être stockée. Elle est ensuite utilisée pour le chauffage durant l'hiver.

L'argent distribué par la Fondation suisse pour le climat provient de 27 entreprises partenaires, pour l'essentiel des banques et des assurances. Depuis sa création en 2008, elle a accordé 24 millions de francs à 1500 PME en Suisse et au Liechtenstein. En plus de projets innovants, elle soutient aussi des PME voulant mettre en place des mesures pour réaliser des économies d'énergie. En revanche, elle ne finance pas la création de start-ups.

/ATS