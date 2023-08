Uniterre lance une campagne pour des prix justes

Le syndicat paysan Uniterre a lancé jeudi une campagne afin de sensibiliser consommateurs et politiques sur la nécessité de prix équitables pour les agriculteurs. Il dénonce les 'pratiques commerciales déloyales' et les marges 'absurdes' de la grande distribution.

'Les paysans et les paysannes se font rouler dans la farine': c'est sous ce slogan qu'Uniterre a placé sa campagne de sensibilisation, lancée jeudi à Berne et intitulée 'Des prix équitables, maintenant'. Les acteurs du secteur agricole, présents sur la place fédérale lors du lancement, exigent des prix rémunérateurs et un revenu juste pour les paysans.

Les prix pratiqués dans le secteur agricole sont souvent injustes et ne reflètent pas la valeur réelle du travail nécessaire à la production, a dénoncé Uniterre. Selon le syndicat, l'Etat doit prendre ses responsabilités pour relever ce 'défi urgent'.

Uniterre exige de la transparence des grands distributeurs Coop et Migros, qui contrôlent le commerce de détail à près de 80%. Ils doivent informer les consommateurs sur les marges pratiquées.

/ATS