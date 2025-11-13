« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin s'est montré optimiste après sa visite à Washington pour discuter des droits de douane américains. 'Nous avons eu une très bonne discussion et avons pu clarifier presque tous les points', a-t-il déclaré à la radio SRF.

'Dès que ces points auront été définitivement clarifiés, de plus amples informations seront communiquées', a précisé le conseiller fédéral. Selon les informations fournies par les États-Unis, il n'a fait qu'une brève apparition devant les médias pour des raisons d'horaire.

Accompagné de la secrétaire d'État à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda, M. Parmelin s'est rendu à Washington dans la nuit de mercredi à jeudi. Des discussions 'à différents niveaux' ont eu lieu dans l'après-midi (heure locale), a déclaré Markus Spörndli, porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

M. Parmelin a notamment rencontré le représentant de la Maison-Blanche pour le commerce (USTR) Jamieson Greer. 'Les échanges ont été très positifs', a déclaré à la presse un haut responsable ayant participé à la réunion entre les deux hommes, a rapporté l'AFP.

Selon cette source requérant l'anonymat, les Suisses 'sont très conscients de la nécessité de réduire' les déséquilibres commerciaux. Les Etats-Unis importent plus de produits helvétiques qu'ils n'exportent vers le pays alpin.

'Ils nous ont présenté des plans en ce sens', a ajouté le responsable, laissant entendre que les droits de douane visant les produits suisses pourraient être réduits.

/ATS