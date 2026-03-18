Une télécabine tombe dans domaine skiable d'Engelberg (OW)

Une télécabine est tombée mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW). Les forces d'intervention sont à pied d'oeuvre. On ignore encore si l'accident a fait des victimes.

Un porte-parole des remontées mécaniques d'Engelberg confirme à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne du Blick. Une vidéo diffusée par ce média montre une cabine qui s'est décrochée et a chuté dans une pente enneigée. La police nidwaldienne, qui couvre le secteur concerné, confirme elle aussi 'l'incident'.

/ATS