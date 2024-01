Une société immobilière de Dubaï s'implante au Tessin

L'une des principales sociétés immobilières des Emirats arabes unis s'étend en Suisse pour son premier projet international. Le promoteur immobilier MAG veut réaliser à Stabio (TI) un complexe résidentiel de luxe de 14 bâtiments à hauteur de 185 millions de francs.

Le projet Minergie de 180 appartements comprend entre autres un espace fitness, une aire de jeux pour enfants et un espace de co-working, indique MAG dans un communiqué mardi. Le projet, baptisé Stabio Garden Living by Keturah, est développé en collaboration avec le groupe tessinois A++ et devrait être achevé en 2026.

Il s'agit du premier projet international du promoteur immobilier de luxe du Golfe. Les promoteurs estiment que la commune tessinoise située à la frontière italienne aura un grand potentiel en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs frontaliers et de la croissance des entreprises. Stabio se trouve à environ 20 minutes en voiture de Lugano et à une heure de Milan (I).

Ce nouveau projet en Suisse fait suite au lancement du complexe 'The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside', qui fait partie du Keturah Resort, de l'immeuble résidentiel de luxe Keturah Reserve et du complexe résidentiel urbain naissant Keturah Downtown, tous situés dans la zone urbaine de Dubaï.

La collaboration avec l'entreprise partenaire tessinoise aboutira à des 'résultats remarquables et des solutions innovantes' qui 'élèveront le style de vie des résidents et redéfiniront le secteur immobilier dans le monde entier', précise MAG.

/ATS