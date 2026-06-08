Une saison hivernale exceptionnelle pour l'hôtellerie helvétique

Les hôtels en Suisse ont bénéficié l'hiver dernier d'une fréquentation inédite, nonobstant ...
Une saison hivernale exceptionnelle pour l'hôtellerie helvétique

Une saison hivernale exceptionnelle pour l'hôtellerie helvétique

Photo: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Les hôtels en Suisse ont bénéficié l'hiver dernier d'une fréquentation inédite, nonobstant une fin de saison sur le déclin.

Entre novembre et avril, pas moins de 18,7 millions de nuitées ont été comptabilisées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), soit 1,1% de plus qu'une année auparavant.

Le phénomène n'a été alimenté qu'à la marge par la demande étrangère (+0,5% à 9,3 millions), quand les réservations des hôtes indigènes ont progressé de 1,6% à 9,5 millions, indique le compte-rendu périodique diffusé lundi.

Les mois de décembre (+6,8%), janvier (+2,6%) et février (+2,9%) se sont avérés particulièrement fructueux.

L'éclatement du conflit au Moyen-Orient a coïncidé avec recul subit de la demande étrangère (-4,8% en mars et -5,7% en avril), notamment en provenance d'Asie, qui a pesé sur la fin de la saison.

/ATS
 

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