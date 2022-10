Une récolte de miel presque normale cette année

Après les très mauvais résultats de 2021, la récolte de miel de cette année a retrouvé un niveau quasi normal. Les apiculteurs ont prélevé en moyenne 24 kilos par colonie, contre 7 kilos l'an dernier et jusqu'à 30 en 2020, année record.

La récolte de printemps a livré des quantités supérieures à la moyenne dans toute la Suisse avec 12,4 kilos par colonie, a indiqué jeudi la faîtière apisuisse. La moyenne des 13 dernières années se situait à 7,7 kilos. Ce bon rendement a été rendu possible grâce à une météo ensoleillée et de faibles retours de gel.

La récolte moyenne de miel d'été a atteint 11,5 kilos par colonie pour l’ensemble du pays, légèrement moins que la moyenne pluriannuelle (12,8 kilos). Sur l'année, les apiculteurs ont obtenu un total de 23,9 kilos par colonie, soit 17% de plus que d'habitude.

Les plus grandes quantités de miel ont été récoltées dans les cantons de Vaud, Fribourg et Jura. Au Tessin, la récolte a légèrement baissé en raison des tempêtes de grêle et de la longue sécheresse, selon apisuisse. Ces résultats ressortent de l'enquête annuelle de BienenSchweiz auprès de 1250 apiculteurs avec près de 1500 ruchers.

/ATS