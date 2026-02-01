Une personne hospitalisée à Zurich est décédée samedi

Le Ministère public a annoncé dimanche un nouveau décès suite au drame de Crans-Montana (VS), dont le bilan se monte désormais à 41 personnes décédées et 115 blessées. Le ressortissant suisse âgé de 18 ans, hospitalisé à l'hôpital de Zurich, est décédé samedi.

Le décès a été annoncé dimanche après-midi dans un communiqué du Ministère public signé par la procureure générale Beatrice Pilloud. 'Le bilan de l’incendie du Bar 'Le Constellation' du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées'.

'Aucune autre information ne sera donnée à ce stade de l'enquête', précise le communiqué. Le bilan établi jusque-là par les autorités passe donc de 40 personnes décédées à 41, faisant passer le nombre de blessés de 116 à 115. Le dernier bilan des autorités datait du 5 janvier.

/ATS