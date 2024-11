Une panne paralyse les retraits et l'e-banking chez Postfinance

Une panne technique chez Postfinance a entraîné des problèmes dans toute la Suisse vendredi après-midi. La banque en ligne (e-banking) a été paralysée et le retrait d'argent aux Postomats a également été affecté. Les cartes de crédit ont par contre fonctionné.

'Pour le moment, tous les modes de paiement de Postfinance ne sont pas disponibles. La raison est une panne technique', a indiqué Rinaldo Tibolla, porte-parole du prestataire de services financiers Postfinance, à l'agence Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minuten.

Comme l'application Postfinance n'est actuellement pas disponible, il n'est pas non plus possible de se connecter aux services de e-finance. Twint ne fonctionne plus que partiellement.

'Nous travaillons à la résolution du problème et nous nous excusons pour les désagréments causés', a déclaré Postfinance. Il n'était pas encore possible vendredi en fin d'après-midi de prévoir l'heure de fin de la perturbation.

