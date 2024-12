Une panne paralyse le ferroutage à la Furka

Le ferroutage à la Furka a été interrompu jeudi matin entre Oberwald VS et Realp UR en raison d'un dérangement technique sur l'installation ferroviaire. Des trains ont également été supprimés dans le trafic voyageurs sur la ligne Viège VS - Andermatt UR.

Les trains de la ligne R 43 sont concernés, a indiqué la Matterhorn Gotthard Bahn sur X. Aucun transport de remplacement n'est possible dans le trafic voyageurs.

Les automobilistes sont invités à envisager d'autres itinéraires pour se rendre en Valais et en Suisse centrale, selon la compagnie ferroviaire.

/ATS